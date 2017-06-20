Минтруд РФ представил график выходных и праздничных дней на 2018 год

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Москва, 20 июня. Министерство труда и социальной защиты населения в РФ обнародовало проект графика выходных и праздничных дней на 2018 год. Проект постановления обнародован на федеральном портале и вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту выходных и праздников, в течение 2018 года россиян будут ждать несколько длинных «каникул» — с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, а также с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября. Новогодние каникулы предполагается назначить с 30 по 8 января, а вот День Победы в следующем году будет отмечаться скромно — всего один день.

В общей сложности в следующем году, согласно проекту Минтруда, будет 28 праздничных нерабочих дней. При этом те из них, которые выпадают на выходные, будут перенесены на другие дни в течение года.