Полиция опровергла издевательства над цирковым медвежонком в Москве

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Москва, 20 июня. Московская полиция опровергла сообщения о жестоком обращении с маленьким медвежонком, который якобы трое суток просидел запертым в машине в одном из гаражно-строительных кооперативов Черемушках.

После многочисленных жалоб очевидцев, правоохранители выехали на место и выяснили, что мишка сидел в салоне автомобиля всего 15 минут, пока его хозяин ходил за документами. «У него есть все справки, в том числе и медицинские», — уточнил источник ФАН. Кроме того, в полиции сообщили, что медвежонок является цирковым артистом Международного театрально-культурного центра Славы Полунина.

«Он официально устроен в полунинском центре», — добавили в полиции, уточнив, что при проверке зверя не изымали, а сразу же передали владельцу.