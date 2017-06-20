Метеоролог рассказал о вероятных причинах ЧП с подростками на Ладожском озере‍

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Москва, 20 июня. На Ладожском озере в день исчезновения подростков был сильный ветер, спровоцировавший появление трехметровых волн, так прокомментировал представитель Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец инцидент в Карелии.

Ветровой режим в акватории Ладожского озера «был сложным, что типично для такой аэросиноптической ситуации», написал на своей странице Facebook специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он был спровоцирован тыловой частью североатлантического циклона – тяжелый воздух полярного происхождения шел с севера. Синоптик отметил, что ветер особенно усилился с 18-00 до 21-00.

По его словам, трехметровые волны, которые могут образоваться в таких условиях могут легко наполнить лодку на Ладоге и перевернуть ее. «Оказаться в воде карельского озера — это само по себе серьезное испытание», — написал метеоролог, его слова приводит «Вечерняя Москва». Он добавил, что пребывать в такой воде безопасно для организма можно не более трех часов.