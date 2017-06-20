Визит Порошенко в Вашингтон: разменная монета американской политики

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Палата представителей Конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту, который предусматривает введение новых санкций в отношении России.

Неудобный «русский вопрос»

В преддверии визита президента Украины в США политический фон был крайне негативен для России. Продолжающаяся пауза в российско-американских отношениях и утвержденный в Сенате США законопроект о новых санкциях в отношении Российской Федерации лишь добавляли уверенности противникам Москвы. Оценка происходящего в американских, а тем более украинских, СМИ, была практически однозначна: Россия будет изолирована и принуждена к удобной для Соединенных Штатов позиции, в том числе и по ключевому украинскому вопросу, который в Киеве традиционно распространяли и на «решение вопроса об украинском Крыме».

Однако грустная реальность официального визита Порошенко в США оказалась совсем иной. Центральной темой запланированной встречи Трампа и Порошенко должна была стать тема украинского урегулирования, которая представителями Киева воспринималась не иначе, как прямое вмешательство США в гражданский конфликт в стране.

Тем сильнее оказалась неожиданная дипломатическая «пощечина» от Белого дома — уровень визита Порошенко в Вашингтон был понижен буквально на ходу, когда президент Украины уже выступил со всеми политическими заявлениями о будущей встрече с Дональдом Трампом и находился буквально между «небом и землей», перемещаясь в правительственном самолете из Украины в США.

«Запланирована лишь встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно», — таково было заявление представителя Белого дома, Шона Спайсера, прозвучавшее как гром среди ясного неба.

Безусловно, надежда на протокольную встречу Трампа и Порошенко по-прежнему остается. Возможно, во время официального визита даже состоится «краткий обмен мнениями», подобно тому, как министр иностранных дел Украины Климкин был «награжден» утешительной протокольной фотографией с Трампом, которую он получил после длительных переговоров президента США с главой МИД России Сергеем Лавровым. Так и сегодня, вне зависимости от результатов протокольных встреч, общий фон визита Петра Порошенко в Вашингтон уже изрядно подпорчен. И виноват в этом, понятное дело, слишком неудобный для США «русский вопрос».

Стратегический тупик

Согласно произошедшей утечке секретных американских правительственных документов, которые были недавно опубликованы изданием Buzzfeed, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план, с помощью которого предполагается выстроить конструктивные отношения с Россией.

В этом секретном документе Государственного департамента, который попал в распоряжение издания, значатся три основных пункта «нового прочтения» взаимоотношений с Россией.

Во-первых, согласно данному плану, предполагается убедить Москву воздерживаться от «агрессивных действий по отношению к США». В противном случае констатируется, что Вашингтон будет вынужден реагировать на неудобную для него политику Россию, также прибегая к «агрессивным мерам».

Во-вторых, в плане Тиллерсона четко перечисляются основные болевые точки внешней американской политики, в которых Россия оказывает болезненное давление и противодействие американской политике. В стратегические интересы США, согласно опубликованному документу, попали урегулирование ситуации в Сирии, вопрос ракетно-ядерной программы КНДР, а также ситуация в сфере кибербезопасности, где по-прежнему нерешенным остается момент мифических «русских хакеров», которые якобы угрожают безопасности США в киберпространстве. Как ни странно, Украина не числится в списке стратегических приоритетов Соединенных Штатов и, судя по всему, является предметом политического торга — как бы ни хотелось Петру Порошенко надеяться на обратное и мечтать о колоннах американских танков «Абрамс», штурмующих Перекопский перешеек.

Ну и, наконец, в «плане Тиллерсона» указана и третья, главная причина нового подхода к нормализации взаимоотношений с Россией. Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Здесь речь, прежде всего, о ядерном оружии, арсеналы которого и у России, и у США позволяют развязать полномасштабную термоядерную войну, причем начать ее с невероятной легкостью и по совершенно незначительному начальному поводу. Документы Государственного департамента США подчеркивают очевидное: Америка пока что не готова к масштабной конфронтации с Россией, а ряд конфликтов, и в первую очередь украинский, открывают непозволительно широкое окно слишком опасным для США глобальных решений. В силу чего присутствует желание поскорее закрыть «украинскую форточку», чтобы ветер из нее не привел к «ядерной простуде» для всего мира.

Пока не известно, насколько реален опубликованный Buzzfeed материал, однако можно предположить, что его утечка была неслучайной. Так как именно сейчас, на наших глазах, в американской элите разворачивается нешуточная борьба за выбор дальнейшего пути взаимодействия с Россией, в которой сталкиваются условно пророссийские и открыто антироссийские силы американского истеблишмента.

Борьба жабы с гадюкой

Безусловно, мотивации обеих сторон внутреннего американского конфликта отнюдь не включают в себя соблюдение российских интересов. И симпатики, и открытые противники России в своих заявлениях и действиях руководствуются, скорее, вопросами политической целесообразности и своего понимания выгоды для США в рамках складывающейся мировой ситуации.

Однако подход этих двух групп к решению наболевшего «русского вопроса» диаметрально различен.

Условная группа открытых противников России, в которую входит обиженная на последних президентских выборах Демократическая партия, большая часть старого государственного аппарата, спецслужбы и даже часть республиканцев-«ястребов», требуют прилюдного наказания для Москвы — за все смелые и независимые действия России на международной арене.

Эта политическая группа предприняла недавно достаточно острый шаг, когда добилась одобрения в Сенате США законопроекта о расширении санкций против России. Под новые ограничения могут попасть российские государственные компании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции также могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон страны, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.

Вторая сторона этого конфликта — это большая часть новой администрации Белого дома, военное ведомство США, а также значительная часть Республиканской партии, которая поддерживает Дональда Трампа и его новую внешнюю политику. Рупором этой группы выступает, в первую очередь, уже упомянутый Государственный департамент США, где без особого энтузиазма восприняли недавнее голосование в Сенате. По мнению главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона, ужесточение антироссийских санкций может негативно сказаться на перспективах дальнейших переговоров с Россией.

Именно с подачи этой политической группы палата представителей Конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту, направив его на доработку в профильный комитет. Такой извилистый путь нового закона может значительно ослабить карательные меры сената по отношению к России и позволит ведомству Тиллерсона сохранить определенные позиции в переговорном процессе.

Кроме того, уже совершенно очевидно, что украинская проблема в случае ее силового решения со стороны США или даже просто более тесного вовлечения США в этот конфликт намертво закрывает многие пути для российско-американского взаимопонимания. В силу чего, скорее всего, на данном этапе Украина все больше становится не более чем разменной монетой во взаимоотношениях США и России. Участь этой монеты — быть платой за те решения, которые могут вывести российско-американские отношения из стратегического тупика, где они не могут находиться вечно — просто исходя из того, что в мире масса других вопросов, которые требуют российско-американского сотрудничества.