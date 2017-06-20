Совет ЕС опубликовал решение о продлении санкций против Крыма

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Брюссель, 20 июня. Решение Совета Евросоюза о продлении санкций против Крыма опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС.

«Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», — говорится в документе.

Санкции в отношении Крыма были продлены накануне без обсуждения. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2018 года.

20 июня стало известно, что законопроект об антироссийских санкциях США был передан на экспертизу в комитет по международным делам, сообщает Ura.ru.