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Новости Сирии
Сирия: США создают военную базу в провинции Ракки
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Сирия: США создают военную базу в провинции Ракки

11:09  20 Июня 2017
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Сирия: США создают военную базу в провинции Ракки

Табка, 20 июня. США заключили договор с курдами о создании военной базы в районе населенного пункта Табка.

Курдские источники сообщили, что договор с Вашингтоном заключен сроком на 10 лет. В обмен США обязались поставлять ополченцам оружие. Отмечается, что «Рабочая партия Курдистана» и «Сирийские демократические силы» уже получили более сотни грузовиков, заполненных оружием.

Сирия: США создают военную базу в провинции Ракки

По данным турецкого информационного агентства курдские ополченцы получили на вооружение 12 тысяч автоматических винтовок, 6 тысяч пулеметов, около 3 тысяч РПГ-7, 235 минометов, 100 снайперских винтовок, а также приборы ночного видения.

#сша #сирия #курды #ракка #табка
Алексей Громов
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