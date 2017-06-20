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Стало известно, кто выступит в финале Алых парусов в Петербурге
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Стало известно, кто выступит в финале Алых парусов в Петербурге

11:00  20 Июня 2017
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Алые паруса

Санкт-Петербург, 20 июня. Народный артист России Григорий Лепс выступит по окончании праздника Алые паруса — 2017. Хедлайнером концерта станет группа Ильи Лагутенко «Мумий Тролль». 

Как стало известно, в праздничный вечер выступят популярная группа Serebro, Макс Барских и Александр Панайотов и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Организаторы Алых парусов отметили, что хедлайнером концерта на Дворцовой площади станет «Мумий Тролль». 

По окончании салюта в акватории Невы выступит автор хита «Я уеду жить в Лондон» Григорий Лепс, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

Ранее стало известно, как будет работать петербургский метрополитен в ночь на 24 июня. 

#петербург #лепс #алыепаруса
Дана Балан
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