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Спасшиеся дети рассказали подробности крушения лодки на Ладоге
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Спасшиеся дети рассказали подробности крушения лодки на Ладоге

10:49  20 Июня 2017
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Спасшиеся дети рассказали подробности крушения лодки на Ладоге

Петрозаводск, 20 июня. Двое детей, спасшихся при крушении лодки на Ладожском озере, чувствую себя нормально. Дети признались, что надолго запомнят те страшные минуты, когда лодка пошла ко дну.

Находящиеся в состоянии шока мальчики рассказали, что девочка, которая была с ними в лодке, попав в воду, отдалилась от них и исчезла. Еще трое детей, которые также находились в лодке, вполне могли спастись, ведь вокруг было много островов, передает источник ФАН.

Отметим, что вода в том месте Ладоги достаточно холодная, ее температура едва достигает 10 градусов. Температура воздуха в Импилахти составляет всего 12 градусов тепла.

Спасшиеся дети рассказали подробности крушения лодки на Ладоге

В данный момент поиски пропавших детей продолжаются. Искать пропавших детей могут всю ночь, поскольку в Карелии сейчас светло в позднее время.

Ранее стало известно, что неподалеку от Импилахти перевернулась лодка, в которой находилось пять человек.

#лажожское озеро
Дима Оленин
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