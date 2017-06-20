Спасшиеся дети рассказали подробности крушения лодки на Ладоге

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Петрозаводск, 20 июня. Двое детей, спасшихся при крушении лодки на Ладожском озере, чувствую себя нормально. Дети признались, что надолго запомнят те страшные минуты, когда лодка пошла ко дну.

Находящиеся в состоянии шока мальчики рассказали, что девочка, которая была с ними в лодке, попав в воду, отдалилась от них и исчезла. Еще трое детей, которые также находились в лодке, вполне могли спастись, ведь вокруг было много островов, передает источник ФАН.

Отметим, что вода в том месте Ладоги достаточно холодная, ее температура едва достигает 10 градусов. Температура воздуха в Импилахти составляет всего 12 градусов тепла.

В данный момент поиски пропавших детей продолжаются. Искать пропавших детей могут всю ночь, поскольку в Карелии сейчас светло в позднее время.

Ранее стало известно, что неподалеку от Импилахти перевернулась лодка, в которой находилось пять человек.