Спецслужбы утвердили 170 человек для охраны безопасности в метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 20 июня. В ГУП «Петербургский метрополитен» продолжается набор сотрудников в службу безопасности. Он осложняется тем, что все кандидатуры должны быть согласованы с МВД и ФСБ.

Это достаточно трудоемкая процедура – спецслужбы проверяют весь «послужной список» соискателей. На данный момент утверждено 170 человек, которых уже начинают оформлять в штат на работу. Правда, к работе они приступят не сразу – необходимо пройти курс обучения и лицензирования.

Напомним, сразу после теракта в петербургском метрополитене вышло постановление правительства об усилении службы антитеррористической безопасности на транспорте. Согласно документу, в каждом метро страны необходимо создать группы быстрого реагирования, а на входе в подземку установить тотальный контроль.