США втягивают Россию в необъявленную войну в Сирии

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Нью-Йорк, 20 июня. Аналитик американского издания The Times Ричард Спенсер в своей статье заявил, что США и их союзники в Сирии постепенно ввязываются в необъявленную и не запланированную войну с сирийским режимом и его союзниками — Россией и Ираном.

В воскресенье американский истребитель сбил сирийский бомбардировщик, и это стало четвертым подобным случаем за месяц. Примечательно, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал не ввязываться в войны на Ближнем Востоке.

Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что США мешают ему бороться с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России).

Правительственные войска сейчас движутся на восток, к границе с Ираком; они надеются, что при помощи Ирана и поддерживаемых им ополченцев им удастся вернуть под контроль большую часть страны.

Вместе с тем, военные США, очевидно, останутся в Ракке после ее зачистки от террористов, и никто не знает, на какой срок.

Президент США Дональд Трамп с учетом всех проблем внутри США передал контроль над войной с ИГ* министру обороны Джеймсу Мэттису и советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру. Аналитик отмечает, что решение о продолжении или приостановке боевых действий в Сирии будет принято из политических, а не оборонных мотивов: Трамп, с одной стороны, хочет покинуть Сирию и нормализовать отношения с Россией, а с другой — настроен резко против Ирана.

* Организация запрещена на территории РФ.