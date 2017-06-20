Россия взяла на прицел авиацию США и их союзников в Сирии

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Москва, 20 июня. Минобороны России заявило о прекращении сотрудничества с Пентагоном по Сирии.

Военное ведомство России официально заявило о том, что все самолеты и беспилотные летательные аппараты международной коалиции во главе с США, которые будут обнаружены западнее реки Евфрат, будут рассматриваться российской группировкой войск как воздушные цели.

Это заявление было сделано после того, как американский истребитель сбил около города Ракка сирийский самолет Су-22. Истребитель-бомбардировщик ВВС САР уничтожил позиции боевиков около неофициальной столицы террористов, после чего был сбит американским пилотом.