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Весь мир
Россия взяла на прицел авиацию США и их союзников в Сирии
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Россия взяла на прицел авиацию США и их союзников в Сирии

10:44  20 Июня 2017
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Россия взяла на прицел авиацию США и их союзников в Сирии

Москва, 20 июня. Минобороны России  заявило о прекращении сотрудничества с Пентагоном по Сирии.

Военное ведомство России официально заявило о том, что все самолеты и беспилотные летательные аппараты международной коалиции  во главе с США, которые будут обнаружены западнее реки Евфрат, будут рассматриваться российской группировкой войск как воздушные цели.

Россия взяла на прицел авиацию США и их союзников в Сирии

Это заявление было сделано после того, как американский истребитель сбил около города Ракка сирийский самолет Су-22. Истребитель-бомбардировщик ВВС САР уничтожил позиции боевиков около неофициальной столицы террористов, после чего был сбит американским пилотом.

#сирия #минобороны рф #пентагон #ввс сар
Алексей Громов
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