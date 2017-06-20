Россия и Белоруссия договорились о поставках сверхманевренных истребителей Су-30СМ

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Париж, 20 июня. Белоруссия закупит у России партию сверхманевренных истребителей Су-30СМ поколения «4+». О заключении контракта на поставку сообщил сегодня директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками», — сказал Шугаев в комментарии ТАСС. Ранее о планах Минска приобрести у России Су-30СМ сообщал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев.

Помимо этого он рассказал, что республика может закупить у России партию учебно- боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам.