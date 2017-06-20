Московское «Динамо» может перебраться из КХЛ в ВХЛ

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Москва, 20 июня. По информации Федерального агентства новостей, ХК «Динамо» может покинуть КХЛ. По словам источников, из-за финансовых проблем московский клуб может согласиться выступать в ВХЛ для снижения финансовой загруженности.

В настоящий момент руководство московского ХК «Динамо» рассматривает выступление в ВХЛ. При этом, как отмечается, в случае выхода «Динамо» из КХЛ задолженность по зарплате перед хоккеистами и сотрудниками клуба будут погашены, а лидеры покинут команду. Параллельно с этим клуб продолжает поиски инвесторов, которые помогут клубу сохранить место в КХЛ. Ранее сообщалось, что долг клуба составляет порядка 750 млн рублей.