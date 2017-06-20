Детский омбудсмен прокомментировала происшествие с подростками на Ладоге

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Москва, 20 июня. Детскому отдыху нужно уделять особое внимание, следить за безопасностью и учитывать малейшие нюансы при организации досуга. Так считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В интервью РИА Новости она заявила, что происшествие на Ладожском озере подтвердило эту необходимость.

«Взрослые, особенно вне организованных лагерей, должны уделять особой внимание организации досуга детей, необходимо интересоваться тем, куда они планируют отправиться, и позаботиться об элементарных правилах безопасности», — цитирует ее издание.

Кузнецова добавила, что на данный момент поисками пропавших детей занимаются специалисты и волонтеры. Напомним, накануне в заливе Импилахти перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. До сих пор остается неизвестной судьба троих из них.