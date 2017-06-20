Против «Вим-авиа» возбудили дело из-за массовых задержек авиарейсов

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Москва, 20 июня. По итогам проверки, проведенной Приволжской транспортной прокуратурой, было принято решение о возбуждении административного дела против российской авиакомпании «Вим-авиа», допустившей, по данным прокуратуры, 173 задержки отправления рейсов всего за две недели — в период с 28 мая по 12 июня. Соответствующее сообщение появилось на сайте генеральной прокуратуры РФ.

«С 28 мая по 12 июня текущего года ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» допустило 173 задержки выполнения авиарейсов продолжительностью свыше 2 часов, из них 52 регулярных авиарейса и 121 чартерный, — сообщает Генпрокуратура РФ. — Причинами этого стали, в том числе, поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных воздушных судов».

Было выявлено и другое серьезное нарушение — в двух случаях к управлению воздушными судами допускались пилоты, которые отдохнули менее установленной нормы еженедельного отдыха.

Ситуация с работой авиакомпании «Вим-авиа» остается на особом контроле Приволжской транспортной прокуратуры.