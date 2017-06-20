Путин подарил форму сборной России на ЧМ-2018 юным футболистам клуба «Тотем»

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Санкт-Петербург, 20 июня. На открытии Кубка конфедераций в Северной столице прошла встреча главы российского государства Владимира Путина и участников детской команды красноярского клуба «Тотем». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.

Президент клуба Сергей Горбунов поблагодарил Путина за новый спортивный комплекс для занятий мини-футболом, который возводится в Красноярске по указу лидера РФ.

По окончании встречи Путин вручил юным воспитанникам клуба форму российской сборной на мундиале-2018 и футбольный мяч с автографом и подписями главы правительства РФ Дмитрия Медведева и президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.