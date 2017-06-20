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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ атаковали базу «умеренной» оппозиции
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Боевики ИГИЛ атаковали базу «умеренной» оппозиции

10:25  20 Июня 2017
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Боевики ИГИЛ атаковали базу «умеренной» оппозиции

Ат-Танф, 20 июня. Спецназ «Исламского государства»* взял в плен отряд проамериканской оппозиции.

Подконтрольное террористам информационное агентство сообщило об успешной атаке спецназа «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России) «Ингимаси». Группа из восьми боевиков атаковала лагерь «умеренных» в районе пограничного перехода Ат-Танф, исламистам удалось разгромить базу, а также взять в плен нескольких оппозиционеров.

Боевики ИГИЛ атаковали базу «умеренной» оппозиции

По сообщению агентства «Халифата» все восемь пленных были казнены. Также сообщалось о множественных атаках террористов-смертников на «шахид-мобилях» в районе сирийской Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.

#оппозиция #сирия #иг #игил #ингимаси
Алексей Громов
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