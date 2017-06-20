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Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоемы Петербурга
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Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоемы Петербурга

10:42  20 Июня 2017
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Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоемы Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июня. Роспотребнадзор признал непригодными для купания все водоемы Петербурга.

Пробы воды были взяты 13-14 июня из 49 водоемов. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям ни один из объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства и гигиеническим нормативам.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, случайно проглотив воду из таких водоемов, можно получить гепатит А, острые кишечные и энтеровирусные заболевания.

При этом к качеству песка у специалистов претензий оказалось гораздо меньше, сообщает «Комсомольская правда Петербург».

Катерина Михайлиди
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