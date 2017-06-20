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Новороссия
ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР около 40 раз
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ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР около 40 раз

11:12  20 Июня 2017
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ДНР: ВСУ за сутки обстреляли Донбасс около 40 раз

Донецк, 20 июня. ВСУ за минувшие сутки 37 раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ДНР, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Киевские силовики продолжают обстрелы территории Донбасса, минувшей ночью ДНР была 37 раз обстреляна из танкового и артиллерийского вооружения, а также минометов. ВСУ использовали вооружение боевой машины пехоты и бронетранспортеров для ведения огня по близлежащим к линии соприкосновения районам. В оборонном ведомстве ДНР заметили, что ночью под огнем оказались 16 населенных пунктов республики.

ДНР: ВСУ за сутки обстреляли Донбасс около 40 раз

Ирина Селезнева
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