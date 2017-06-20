Почти 100 поездов задержано в Москве из-за аварии на Курском вокзале

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Москва, 20 июня. Столкновение электрички и скоростного поезда «Стриж» на Курском вокзале в Москве привело к задержкам десятков пригородных поездов и поездов дальнего следования. Об этом сообщили источники в экстренных службах российской столицы.

«В результате схода вагонов были задержаны девять пассажирских поездов дальнего следования и более 50 пригородных электропоездов, отменены 32 пригородных электрички», — сообщил источник РИА Новости.

В результате столкновения, которое произошло в районе Курского вокзала на малом ходу и привело к серьезному повреждению обоих составов, получили ранения три человека, два вагона сошли с рельсов. Задержка некоторых пригородных поездов составила более четырех часов. Кроме электричек, задержаться пришлось девяти поездам дальнего следования.