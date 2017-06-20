Дешевый пиар дилетантов: зачем «Яблоку» демилитаризация России

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Основатель и председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал сбор подписей за выход Российской Федерации из военных конфликтов. Акция, получившая название «Время вернуться домой», была объявлена в рамках президентской кампании. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Претензии на власть

Как заявил руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев, подписи будут собирать в 50 городах России. Партия выступает с требованием прекратить выделение средств из бюджета на «внешнеполитические амбиции» и «авантюры», в том числе на территории Сирийской Арабской Республики. По его данным, РФ потратила якобы 100 миллиардов рублей на эти нужды.

«Это 12 годовых бюджетов Рязанской области, 12 лет жизни большого полумиллионного города», — заявил Явлинский.

Помимо всего прочего, Явлинский акцентировал внимание на том, во сколько Российской Федерации обошлись антироссийские санкции. По его словам, это сумма составляет 9,5 триллиона рублей (более 162 миллиардов долларов). Напомним, что президент России в ходе прямой линии заявил, что ущерб РФ от «ограничительных мер» составил 50-52 миллиарда долларов. Между тем, страны, которые инициировали введение антироссийских санкций, потеряли более 100 миллиардов.

Основатель «Яблока» в феврале текущего года объявил об участии в президентских выборах. И это учитывая крайне низкий уровень поддержки партии...

Явлинский — не единственный представитель «Яблока», который склонен к подобным сомнительным пиар-акциям. Например, Сергей Митрохин, глава московского отделения «Яблока», в июне организовал несанкционированный митинг у здания Государственной думы в Москве. В погоне за клиническим самопиаром он превратил, казалось бы, мирный митинг в настоящую провокацию. Именно по его вине под стражей оказались десять человек, включая женщину-инвалида.

«Уничтожение армии»

Инициатива «Яблока» не осталась незамеченной в социальных сетях. Кто-то выражает откровенное недоумение, кто-то предлагает Явлинскому покинуть страну.

Например, Юрий Гришанов написал в социальной сети «Вконтакте» комментарий:

«Предвыборный лозунг: давайте снова уничтожим армию!»

Николай Зубов:

«Если Явлинский задался вопросом, в чем национальные интересы России в Сирии, ему никогда не стать президентом».

Маргарита Саваж:

«Явлинский за выход российских войск из Сирии, Россия за выход Явлинского из страны!»

Александр Воронов:

«Человек, непонимающий в геополитике, собирается стать президентом?»

Елена Мартова:

«Внутренние враги России поддерживают ИГ* (запрещена в РФ, — Прим. ФАН)?»

«Ослабление России»

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН: военные и внешнеполитические задачи, решаемые с помощью присутствия контингентов российских вооруженных сил в Сирии, прямо связаны с национальной безопасностью. Множество примеров активности пропагандистов и террористов, связанных со сторонниками террористического Халифата на территории России, их планы захвата территории страны делали столкновение с ИГ неизбежным. Угроза проникновения боевиков ИГ, являющихся гражданами страны или ближнего зарубежья, в Россию, совершения ими терактов вполне реальна.

«Как достигнуть успеха в борьбе с терроризмом, получающим поддержку извне, было продемонстрировано в Чечне. Последовательно лишив экстремистов финансовых потоков, обрезав каналы поставки оружия и фанатичных добровольцев, отечественные силовики уничтожили образовавшийся террористический анклав, лишенный какой-либо симпатии местного населения. Операция западных союзников до октября 2015 года против «Исламского государства»* не позволяла надеяться на скорое решение проблемы терроризма в Сирии и Ираке. Главными помощниками коалиции, возглавляемой США, были названы группировки, оппозиционные законному правительству Сирии, которые часто сами находятся под влиянием экстремистской идеологии. Это объясняет, почему потребовалось военное присутствие России, которое уже помогло достигнуть серьезных результатов: предотвращена попытка захвата провинции Латакия, освобождены Алеппо и Пальмира», — пояснил Сергей Простаков.

И перед решающим наступлением на ИГ «Яблоко» делает заявление, которое фактически означает отказ не только от самого военного участия в борьбе против терроризма. Уход России из Сирии означает, что плодами локальной победы над ИГ воспользуются участники американской коалиции и их сателлиты из различных экстремистских группировок.

«В этих обстоятельствах также неизбежно падение законного правительства Сирии, не имеющего достаточных ресурсов противостоять в одиночку и Западу, и поддерживаемым им боевикам. Из опыта недавнего прошлого известно, что подобное развитие событий в Ираке и привело к появлению ИГ. И если оно повторится, то либо само ИГ, имеющее террористические ячейки по всему миру, либо их преемники неизбежно воспользуются возникшим хаосом и будут атаковать уже не только Сирию и Ирак, но и Среднюю Азию и Северный Кавказ. Это будет настоящей катастрофой мирового масштаба и будет угрожать национальной безопасности России. А предложение партии «Яблоко» — это незнание мировой обстановки, дешевый пиар ради привлечения маргиналов либо стремление обратить внимание западных спонсоров, заинтересованных в ослаблении России», — резюмировал Сергей Простаков.

* Организация запрещена на территории РФ.