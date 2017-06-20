Больницу в Москве ограбили почти на 10 млн рублей

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Москва, 20 июня. Неизвестный злоумышленник забрался через окно в одну из московских больниц и украл медицинское оборудование на девять миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил представитель пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России.

По имеющимся данным, это произошло в больнице, расположенной на улице 11-я Парковая.

По данным ведомства, злоумышленник взломал железную решетку и проник через окно на первом этаже, сообщает РИАМО.

«Неизвестный забрался в кабинет дизометрического планирования и украл медицинское оборудование на общую сумму более 9 миллионов рублей», — уточнил источник.

В настоящее время по данному факту возбудили дело по статье «Кража».