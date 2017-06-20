СК возбудил уголовное дело в Карелии, где перевернулась лодка с подростками

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Петрозаводск, 20 июня. В Карелии на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками, выжить удалось лишь двоим, по факту происшествия заведено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

Пятеро несовершеннолетних людей, по данным следствия, приехавшие из города Сартовала перевернулись на лодке в заливе заливе Импилахти на Ладожском озере. Инцидент произошел накануне – двое подростков спаслись, судьба троих остается неизвестной. В сообщении СКР отмечается, что подростки отправились на озеро без спасательных жилетов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента.