«Черная калитка» Telegram: как известный мессенджер готовится к блокировке в России

В Избранное

Скопировать

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ждет ответа от владельца мессенджера Telegram Павла Дурова, которого обязали предоставить сведения о работе популярной в России программы.

Если Дуров не ответит, Роскомнадзор начнет действовать жестко и заблокирует программу на территории Российской Федерации, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что обратился к создателю и владельцу популярного в России мессенджера Павлу Дурову с просьбой предоставить протоколы дешифровки программы. Однако так и не получил ответа.

«Если Роскомнадзор вынес официальное предупреждение, то дальше может быть запущена обычная бюрократическая процедура по блокировке программы. Хотя отмечу, что молчание господина Дурова не следует расценивать как отказ от урегулирования ситуации путем переговоров. Мы не знаем, будет ли он реагировать. Тем не менее, бюрократическая машина, скорее всего? автоматически блокирует Telegram на территории страны», — поясняет ситуацию эксперт по информационной безопасности.

Выходит, что блокировка мессенджера — лишь вопрос времени. Поскольку создатель Telegram ранее сообщал, что он и команда разработчиков не собираются предоставлять ни одного бита данных властям ни одной страны мира. Дуров уверен в необходимости сохранения тайны переписки пользователей.

На этой волне некоторые предприимчивые пользователи уже анонсировали разработку поддержки сетевого протокола SOCKS 5 для Telegram, который позволит пересылать пакеты зашифрованных данных от клиента к серверу через прокси-сервер. Иными словами, программисты работают над обходом блокировки.

«События на Украине, когда власти попытались блокировать российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», показали, что появляется море умельцев, которые при помощи различных анонимайзеров, темных интернетов и прелестей современных технологий предлагают реальные пути обхода блокировки. Надо понимать, что серверы мессенджера Telegram находятся в других странах и заблокировать в Российской Федерации то, что находится за ее пределами, практически невозможно. Но всегда можно найти обходные пути через другие страны. Да, это будет дольше и не так удобно, но это будет работать. Другое дело, что те, кому не хочется заморачиваться с прокси-серверами, просто начнут пользоваться другими сервисами», — продолжает Александр Власов.

Претензии к Telegram есть не только у российских властей. Сам Павел Дуров в 2016 году столкнулся с пристальным вниманием со стороны спецслужб.

«Пользователей Telegram всегда привлекал элемент мнимой безопасности, который все время продвигает непримиримый Дуров. Он не дает никому доступа к шифрованию, а это, естественно, любую спецслужбу будет раздражать. Второе гораздо серьезнее, пользуясь позицией создателя мессенджера, злоумышленники всех мастей могут реально использовать мощности программы для своих неблаговидных целей», — говорит эксперт.

«Интерес спецслужб и федеральных ведомств к подобного рода программам понятен — через эти системы террористы различных формирований могут координировать свои удары и атаки. И если из-за непримиримой позиции создателя программы гибнут люди, то я просто не буду пользоваться продуктом его интеллектуального труда. Если я честный и порядочный человек — мне скрывать нечего, но если я бандит — пускай меня слушают, выявляют и задерживают. Все», — заявил в свою очередь полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин.

Ситуацию понимают и некоторые сознательные пользователи российского сегмента Интернета, которые создали на сайте change.org петицию, в которой просят Дурова подчиниться требованиям Роскомнадзора и предоставить сведения для реестра организаторов распространения информации.