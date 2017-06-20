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Политика
Американский сенатор рассказал, чем обернутся новые санкции против России
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Американский сенатор рассказал, чем обернутся новые санкции против России

10:06  20 Июня 2017
2021

Американский сенатор рассказал, чем обернутся новые санкции против России

Вашингтон, 20 июня. Новые антироссийские санкции ударят по другим странам. С таким заявлением выступил сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.

По его словам, введение дополнительных ограничений против РФ будет иметь весьма негативные последствия для уже заключенных контрактов по всему миру. Пострадают торговые отношения, считает сенатор. В этом он разделяет позицию европейских стран, которые уже озвучивали такие опасения и высказывались против введения санкций.

Американский сенатор рассказал, чем обернутся новые санкции против России

В Европе считают, что США не стоит самостоятельно принимать такие решения и в одностороннем порядке вводить ограничения. И Блэк говорит, что поддерживает эту позицию.

#блэк
Алексей Громов
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