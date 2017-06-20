Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Второй в России пляж удостоен престижной премии «Голубой флаг»
Triangle Created with Sketch.

Второй в России пляж удостоен престижной премии «Голубой флаг»

10:39  20 Июня 2017
167

Второй в России пляж удостоен престижной премии «Голубой флаг»

Копенгаген, 20 июня. Еще один пляж в России был удостоен международной премии «Голубой флаг». Им стал «Массандровский» пляж в Ялте. Об этом сообщается на сайте премии. 

Протяженность пляжа составляет 500 метров, бетонные волнорезы делят его на шесть секторов. Для посетителей пляжа работают кафе и рестораны, туалет, душ и и детская площадка. Кроме того, имеется бассейн с проточной водой. 

Из российских пляжей премии также был удостоен «Янтарный» в Калининградской области. 

Лидером по числу пляжей, удостоенных «Голубого флага», стала Испания — здесь таких пляжей 579. На втором месте оказалась Греция, где премии удостоены 485 пляжей, на третьем — Франция с 390 пляжами. 

Всего премиями были отмечены пляжи 45 стран.

#ялта #голубой флаг
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть