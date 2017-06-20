Корвет «Совершенный» ВМФ РФ поразил крылатую ракету в ходе учений в Тихом океане

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Владивосток, 20 июня. Новейший корвет Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Совершенный» в ходе государственных испытаний смог с помощью 100 мм корабельной артиллерии успешно поразить крылатую ракету-цель, запущенную с ракетного катера охранения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Тихоокеанского флота Владимир Матвеев.

«Экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы из 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А-190. Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера «Р-79» соединения кораблей охраны водного района ТОФ, — рассказал Матвеев. — Назначенная цель была взята на сопровождение и с входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнём корвета».

Замечаний в ходе испытаний 100 мм корабельного орудия не возникло. В дальнейшем экипаж четвертого корвета новейшего проекта 20380 отработает стрельбы по морским и воздушным целям, а также посадку вертолета Ка-27 на палубу.