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Украина
Киев ждет летальное оружие в обмен на размещение военных резервов США
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Киев ждет летальное оружие в обмен на размещение военных резервов США

11:39  20 Июня 2017
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Киев ждет летальное оружие в обмен на размещение военных резервов США

Киев, 20 июня. Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что соглашение по безопасности с Вашингтоном, которое может быть подписано, предполагает размещение американских военных резервов на украинской территории.

По его словам, согласно данному договору, будут «проводиться специальные операции и совместные разработки в области науки и технологии, а также предусматривается базирование военных резервов США на Украине».

Парубий отмечает, что на деле «такие соглашения давно используются в США», а аналогичные документы якобы подписаны с Токио, Канберрой и Иерусалимом.

Кроме того, благодаря этому договору Украина может получить оборонное летальное оружие, пишут украинские СМИ. Спикер выразил надежду на то, что этот вопрос будет решен в скором времени. 

#сша #киев #украина #парубий
Дана Балан
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