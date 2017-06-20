Киев ждет летальное оружие в обмен на размещение военных резервов США

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Киев, 20 июня. Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что соглашение по безопасности с Вашингтоном, которое может быть подписано, предполагает размещение американских военных резервов на украинской территории.

По его словам, согласно данному договору, будут «проводиться специальные операции и совместные разработки в области науки и технологии, а также предусматривается базирование военных резервов США на Украине».

Парубий отмечает, что на деле «такие соглашения давно используются в США», а аналогичные документы якобы подписаны с Токио, Канберрой и Иерусалимом.

Кроме того, благодаря этому договору Украина может получить оборонное летальное оружие, пишут украинские СМИ. Спикер выразил надежду на то, что этот вопрос будет решен в скором времени.