Петербургская школьница сбежала из дома, чтобы выйти замуж в Египте

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 20 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ученица 11 класса одной из петербургских школ ушла из дома и не вернулась.

С заявлением в полицию обратилась ее мать, которая рассказала, что дочь забрала с собой банковские карты и все документы, включая загранпаспорт. Перед уходом она сообщила, что улетает в Египет и хочет выйти там замуж.

Последний раз девушку видели утром 17 июня. На вид ей 18 лет, светлые волосы до плеч, глаза серые. Была одета в джинсы, джинсовую куртку, светлую блузку и черные балетки.