Стало известно, почему могла перевернуться лодка с подростками на Ладоге

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Санкт-Петербург, 20 июня. Стала известна предварительная причина трагедии на Ладожском озере, где перевернулась моторная лодка с подросткам.

По данным ФАН, минувшим вечером пятеро подростков отмечали день рождения 16-летней Николь. Игорь Д., находясь за рулем лодки, слишком круто выполнил разворот, после-чего судно опрокинуло волной. Пятеро подростков оказались в воде. Молодой человек управлял лодкой впервые, погодные условия в тот вечер были нормальные, подчеркнул источник Федерального агентства новостей.

Сам Игорь и 17-летний Андрей Ж. доплыли до берега и смогли позвать на помощь. Находившуюся с ними 16-летнюю Николь и еще двоих ребят сейчас ищут спасатели и водолазы.