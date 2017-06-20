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Происшествия
Стало известно, почему могла перевернуться лодка с подростками на Ладоге
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Стало известно, почему могла перевернуться лодка с подростками на Ладоге

9:56  20 Июня 2017  /обновлено: 10:57  20 Июня 2017
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Стало известно, почему могла перевернуться лодка с подростками на Ладоге

Санкт-Петербург, 20 июня. Стала известна предварительная причина трагедии на Ладожском озере, где перевернулась моторная лодка с подросткам.

По данным ФАН, минувшим вечером пятеро подростков отмечали день рождения 16-летней Николь. Игорь Д., находясь за рулем лодки, слишком круто выполнил разворот, после-чего судно опрокинуло волной. Пятеро подростков оказались в воде. Молодой человек управлял лодкой впервые, погодные условия в тот вечер были нормальные, подчеркнул источник Федерального агентства новостей.

Сам Игорь и 17-летний Андрей Ж. доплыли до берега и смогли позвать на помощь. Находившуюся с ними 16-летнюю Николь и еще двоих ребят сейчас ищут спасатели и водолазы.

 

 

Ярослава Замысловатова
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