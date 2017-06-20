Полиция проводит экспертизу намыва территории перед «Санкт-Петербург Ареной»

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Санкт-Петербург, 20 июня. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти изъяли все пробы почв, а также документы и схемы по намывной территории перед стадионом на Крестовском острове.

Как стало известно ФАН, сейчас все документы и пробы находятся на экспертизе. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее уже СМИ сообщали, что компания «Леокам» написала заявление в СК, полицию и ФСБ с жалобой на некачественную работу фирмы, проводившей намыв территории, на Крестовском острове. По мнению специалистов «Леокам», намыв проводился из плохого песка, а также отсутствуют сваи, которые должны держать берег.

«Леокам» опасается, что в результате халатности предыдущих подрядчиков может пострадать и их работа (они занимались благоустройством стадиона — Прим.ред.), да и вообще берег вместе с ареной может «поплыть».