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Происшествия
Неизвестные на черном Mercedes похитили жителя Выборга
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Неизвестные на черном Mercedes похитили жителя Выборга

9:47  20 Июня 2017
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Неизвестные на черном Mercedes похитили жителя Выборга

Санкт-Петербург, 20 июня. Неизвестные злоумышленники на черном Mercedes похитили жителя Выборга и скрылись по трассе «Скандинавия» в сторону Петербурга. Сейчас похитителей ищут.

Как стало известно ФАН, о ЧП в полицию накануне около 16.00 сообщила девушка, ставшая очевидцем похищения. По ее словам, она видела, как во дворе дома 7 по Набережной 40-я ВЛКСМ группа неизвестных посадила в черный Mercedes Андрея Ж., после чего они по улице Северная скрылись в сторону Ленинградского шоссе.

По данным ГИБДД, автомобиль принадлежит уроженце Пермского края. В данный момент злоумышленников ищут. 
 

Ярослава Замысловатова
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