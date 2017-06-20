Неизвестные на черном Mercedes похитили жителя Выборга

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 20 июня. Неизвестные злоумышленники на черном Mercedes похитили жителя Выборга и скрылись по трассе «Скандинавия» в сторону Петербурга. Сейчас похитителей ищут.

Как стало известно ФАН, о ЧП в полицию накануне около 16.00 сообщила девушка, ставшая очевидцем похищения. По ее словам, она видела, как во дворе дома 7 по Набережной 40-я ВЛКСМ группа неизвестных посадила в черный Mercedes Андрея Ж., после чего они по улице Северная скрылись в сторону Ленинградского шоссе.

По данным ГИБДД, автомобиль принадлежит уроженце Пермского края. В данный момент злоумышленников ищут.

