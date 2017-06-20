Два монтажника и студент похитили пьяного петербуржца

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Санкт-Петербург, 20 июня. Трое мужчин похитили жителя Петербурга на гражданском проспекте ночью 20 июня.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, с заявлением в полицию минувшей ночью обратился мужчина, который рассказал, что трое неизвестных вытолкали из магазина молодого человека и насильно посадили его в машину. Автомобиль был задержан спустя некоторое время.

Управлял машиной ранее судимый уроженец Бурятии 1988 года рождения, работающий монтажником. В салоне находился его ранее судимый коллега, а также студент ИТМО и потерпевший. Известно, что похищенный не работает, ранее несколько раз привлекался к административной ответственности и был осужден за кражу. В момент происшествия он был пьян.