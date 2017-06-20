МЧС предупреждает: На Петербург идет гроза с ливнями и сильным ветром

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 20 июня. ГУ МЧС предупреждает жителей Петербурга о скором ухудшении погоды. Ожидается дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду.

Дожди начнутся уже 20 июня и продолжатся в течение всей недели.

Спасатели призывают людей быть внимательными и осторожными, избегать плохо закрепленных конструкций, которые могут упасть под порывом ветра. В частности, речь идет о рекламных щитах и пустых мусорных баках, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Владельцам автомобилей необходимо ставить свою машину в гараж, либо парковать в местах, удаленных от различных конструкций, которые могут повредить авто.