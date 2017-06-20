Восьмилетнего мальчика убило током во дворе его дома под Саратовом
Саратов, 20 июня. Обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, получившего смертельный удар током во дворе дома под Саратовом, выясняет СК РФ. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в ведомстве, удар током мальчик получил во дворе частного дома, в котором проживал вместе с родителями. В ходе проверки было установлено, что накануне днем ребенок взобрался на земляную насыпь и случайно коснулся неизолированных алюминиевых проводов. Провода находились примерно в двух метрах от земли и были под напряжением. Мальчик умер на месте происшествия.
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Также будут изучены условия жизни и воспитания мальчик