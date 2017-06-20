Восьмилетнего мальчика убило током во дворе его дома под Саратовом

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Саратов, 20 июня. Обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, получившего смертельный удар током во дворе дома под Саратовом, выясняет СК РФ. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, удар током мальчик получил во дворе частного дома, в котором проживал вместе с родителями. В ходе проверки было установлено, что накануне днем ребенок взобрался на земляную насыпь и случайно коснулся неизолированных алюминиевых проводов. Провода находились примерно в двух метрах от земли и были под напряжением. Мальчик умер на месте происшествия.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Также будут изучены условия жизни и воспитания мальчик