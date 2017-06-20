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СК РФ сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Малобродского
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СК РФ сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Малобродского

9:32  20 Июня 2017
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СК РФ сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Малобродского

Москва, 20 июня. Следственный комитет сообщает о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Он стал подозреваемым по делу о хищении 200 миллионов бюджетных денег в АНО «7 студия» как ее экс-генпродюсер.

В ближайшее время ему должно быть предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. 

Напомним, следствие полагает, что руководство «7 студии» с 2011 по 2014 годы прибрало к рукам бюджетные средства, выделенные по линии популяризации искусства.

Бывший главбух предприятия Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин уже находятся под домашним арестом. Свидетелем по этому делу проходит худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, который в свое время стал основателем «7 студии».

#серебренников #итин #масляева #малобродский
Алексей Громов
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