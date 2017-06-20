Банка с неизвестной жидкостью обнаружена возле трупа гражданина Узбекистана в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 20 июня. Труп гражданина Узбекистана без следов насильственной смерти обнаружили на улице в Ленинградской области.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в прошедший понедельник в 14.01. в дежурную часть поступило сообщение от Антонины С. о том, что на улице у дома в деревне Харагеничи Тихвинского района обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Правоохранительные органы установили, что погибшим является гражданин Узбекистана Мухамеджана К. 1964 года рождения. При себе у мужчины была временная регистрация.

С места происшествия была изъята стеклянная банка с неизвестной жидкостью.

В настоящее время труп направлен в морг для установления точной причины смерти.