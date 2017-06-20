СК РФ назвал имена украинских силовиков, ответственных за обстрел села в Донбассе 9 мая

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Москва, 20 июня. СК РФ установил имена украинских военных, которые в День Победы обстреляли гражданские объекты в Донбассе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно данным следствия, 9 мая военнослужащие полка «Азов» Национальной гвардии Украины: сержант Иванцовстарший солдат Шевчук, солдат Кукуруза, солдат Кучиан, старший солдат Безенчук и сержант Сумбатян обстреляли снарядами калибром 100 мм из артиллерийской пушки объекты населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области. Они выполняли приказ своего командира — старшего лейтенанта Жорина.

«В итоге были повреждены два жилых дома, участки газопровода, а также территория единственного образовательного учреждения села — Безыменской средней школы. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал», — сообщила Петренко.

Отмечается, что украинские силовики осознанно выбрали те части села, где располагались жилые дома и социально-культурные объекты.

Кроме того, украинские военные пытались таким образом испортить праздник жителям Донбасса. Как отмечает представитель СК РФ, таким образом они в очередной раз продемонстрировали неуважение и невежество по отношению к тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне.