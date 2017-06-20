Вожатый жестоко избил 10-летнего москвича в лагере под Тверью

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Тверь, 20 июня. Десятилетний ребенок пострадал от рук вожатого в детском лагере в Тверской области. О насилии над сыном полицейским сообщила мать ученика 4 класса.

По словам 33-летней москвички, мальчик пострадал в помещении Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах, куда ходит в лагерь дневного пребывания. Дома школьник рассказал матери, что его избил вожатый.

В момент обращения возмущенной женщины лагерь уже был закрыт. Около полуночи травмы зафиксировали в 13-й Детской городской клинической больнице имени Филатова. Врачи диагностировали у него ссадины передней грудной стенки слева, ссадины верхней окололопаточной области, ушиб мягких тканей правой поясничной области.

Об инциденте уведомили руководителя СО СУ СК РФ по Тверскому району, проверка продолжается, добавил источник в правоохранительных органах.

Уведомлен руководитель Следственного отдела по тверскому району.

