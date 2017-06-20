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Политика
США могут предложить РФ «большую сделку», включающую украинский вопрос — эксперт
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США могут предложить РФ «большую сделку», включающую украинский вопрос — эксперт

9:37  20 Июня 2017
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США могут предложить РФ «большую сделку», включающую украинский вопрос — эксперт

Москва, 20 июня. Директор Института политических исследований Сергей Марков поделился своим мнением относительно того, что Вашингтон может предложить Москве «большую сделку», которая, скорее всего, будет включать украинский вопрос. 

Как отметил эксперт, «большая сделка» США с Россией на сегодняшний день невозможна, поскольку американский президент Дональд Трамп не может действовать самостоятельно в отношении России, а политическая элита США не имеет по данному вопросу единого мнения.

«Другое дело, что прозападная часть российской элиты мечтает о «большой сделке», которая включала бы украинский вопрос», — цитирует политолога «Свободная пресса».  

Марков также отметил, что данный термин (большая сделка — Прим.ред.) используют недоброжелатели 45-го президента США, обвиняя его в предпринимательских подходах к международной политике.

Напомним, встреча глав Украины и США запланирована на вторник, 20 июня.

#россия #сша #украина #порошенко #трамп
Дана Балан
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