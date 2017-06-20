Подростки пропали на Ладоге: кто виноват, что известно на данный момент

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В Карелии возбуждено уголовное дело после происшествия на Ладожском озере, в результате которого пропали трое подростков. Накануне они перевернулись в лодке из-за начавшегося шторма. Федеральное агентство новостей собрало в один материал все, что известно к этому моменту.

Как произошла трагедия

Четыре юноши и девушка из карельского города Сортавалы решили порыбачить, несмотря на ненастную погоду и надвигающийся шторм. По сообщениям очевидцев, на озере были сильные волны, около метра и 70 сантиметров. Ребята отплыли от берега, забыв взять с собой спасательные жилеты. В итоге лодка перевернулась в заливе Импилахти.

Что стало с ребятами

Двоим юношам удалось самостоятельно выбраться на берег. Один из них был подобран спортсменами-байдарочниками, они оказали ему первую медицинскую помощь. Второй смог самостоятельно доплыть до берега и уже оттуда вызвать помощь по телефону. Чуть позже были установлены их имена и возраст: спаслись 16-летний Игорь и 17-летний Андрей.

Ребята были в срочном порядке госпитализированы. Им поставили диагноз «переохлаждение», сейчас за ними следят врачи Сортавальской центральной районной больницы.

Поиски остальных все еще продолжаются. Спасатели разыскивают 18-летнего Романа, 17-летнего Константина и 16-летнюю Николь.

Судьба девушки

Как сообщает источник ФАН, двое выживших подростков уверены: девушка погибла у них на глазах. При этом работающие на месте инцидента спасатели пока информацию о гибели одного из подростков не подтверждают.

В МЧС не исключают, что все они могли выжить: возле места трагедии много островов, до которых подростки вполне могли доплыть.

«Поисковые работы ведутся, тела детей не обнаружены. Есть надежда, что они живы», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.

День рождения

Интересно, что 19 июня Николь как раз исполнилось 16 лет. Но отец одного из выживших подростков отрицает, что они отмечали день рождения в компании, а потом решили прокатиться на подвыпившую голову. По его словам, ребята были абсолютно трезвы.

Из показаний отца известно только то, что лодка перевернулась — и что ребята спасти девушку не смогли. По их воспоминаниям, она пошла ко дну.

Поисковая операция

В первые часы поисков спасатели обнаружили лодку. Ее доставили на берег. Поисково-спасательная операция не прерывалась ни на минуту — во многом благодаря тому, что шторм на озере стих, а ночь была светлой. В Карелии сейчас продолжаются белые ночи. Поисковые работы проходили при температуре воды около 5 °C.

Изначально на сайте регионального МЧС сообщалось, что в операции участвуют более 250 человек и 50 единиц техники, включая вертолеты МЧС Ми-8 и водолазов. На месте происшествия находился временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, инспекторы отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), полицейские, представители Следственного комитета и волонтёры.

Во вторник поисковые работы продолжились. Были определены дополнительные места для работы водолазных групп. В ближайшее время будет задействована беспилотная авиация. Правда, коррективы может внести погода: в акватории Ладожского озера ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду.

В настоящее время на месте, где перевернулась лодка, работает отряд из 10 водолазов. Ранее в СМИ сообщалось, что к поисково-спасательной операции также будет привлечен глубоководный аппарат МЧС Falcon. Необходимость его использования объясняется тем, что глубина воды достигает 40 метров, и работа водолазов на дне Ладоги затруднена.

Причина трагедии

Как сообщает источник ФАН, следствие не исключает и другую версию трагедии на Ладожском озере. Спасшийся Игорь, находясь за рулем моторной лодки, слишком круто повернул судно. После этого лодку опрокинуло волной. Пятеро подростков сразу оказались в воде. Известно также, что Игорь управлял лодкой первый раз в жизни. Именно неопытность рулевого, а не погодные условия рассматривается как вероятная причина причины ЧП.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Сямозеро год назад

Напомним, что почти год назад, 18 июня 2016 года, в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей. И вот новый инцидент.