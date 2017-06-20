Дали по тормозам: республиканцы отправили закон об антироссийских санкциях на экспертизу

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В американском Конгрессе притормозили с принятием законопроекта об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России. Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США отправило его на экспертизу в профильный комитет — по иностранным делам. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство The Associated Press.

Напомним, что 15 июня большинством голосов в американском Сенате одобрили законопроект по расширению антироссийских санкций. Новые ограничительные меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

Согласно документу, за который дружно голосовали американские сенаторы, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.

Также в документе есть положение, законодательно ограничивающее действия главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно ему, американский президент не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.

После того, как документ будет изучен, фракция большинства «определит путь вперед» законопроекта, пояснила оправку на экспертизу документа пресс-секретарь спикера нижней палаты Пола Райана, Эшли Стронг.

Планируется ли внесение в документ поправок, она при этом не уточнила.

Но если все-таки Палата представителей примет отличающуюся от одобренной Сенатом версию законопроекта, то оба документа затем придется «приводить к общему знаменателю» в согласительной комиссии.

Старший демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел уже выразил тревогу по поводу того, что действия, предпринятые республиканцами, могут обернуться ослаблением различных ограничительных мер, заложенных в законопроект. В связи с этим он призвал представителей правящей партии «безотлагательно поставить на голосование» документ в нижней палате полного состава.

Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон, комментируя возможное ужесточении режима односторонних санкций в отношении России, на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве.

Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что экс-президент США был инициатором введения санкций.

Напомним, что в 2014 году, после начала событий на Украине и присоединения Крыма к России в результате народного голосования, между Москвой и Вашингтоном началось размежевание в отношениях. Власти США предпочли поддержать переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции. Штаты заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В ответ на действия американских властей Россия применила зеркальные меры, объявив о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с «угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий».

В конце 2016 года американская администрация приняла решение о введении ограничительных мер в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России, обвинив их во «вмешательстве в выборы». Из страны были высланы 35 российских дипломатов, которых президент США Барак Обама назвал «работниками российской разведки».

Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложены три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией. Об этом сообщил американский ресурс BuzzFeed.

Глава Госдепа, комментируя возможность введения новых санкций против России, заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с нашей страной.

Тиллерсон отметил, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на «самом низком уровне» и продолжают ухудшаться.

«Наша цель — стабилизировать отношения. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — добавил он.