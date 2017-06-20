Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Восемь охранников крупнейшей авиабазы США убиты боевиками в Афганистане
Triangle Created with Sketch.

Восемь охранников крупнейшей авиабазы США убиты боевиками в Афганистане

9:16  20 Июня 2017  /обновлено: 9:16  20 Июня 2017
114

Восемь охранников крупнейшей авиабазы США убиты боевиками в Афганистане

Кабул, 20 июня. Жертвами атаки боевиков в провинции Парван в  Афганистане стали восемь охранников крупнейшей авиабазы вооруженных сил США. Еще двое сотрудников ранены. Атака произошла накануне вечером в районе города Баграм.

Представитель губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила, что боевики напали на охранников произошла, когда те шли на работу. По факту происшествия начато расследование пока момент никто не заявил об ответственности за нападение, уточняет Associated Press.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть