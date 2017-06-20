Восемь охранников крупнейшей авиабазы США убиты боевиками в Афганистане

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Кабул, 20 июня. Жертвами атаки боевиков в провинции Парван в Афганистане стали восемь охранников крупнейшей авиабазы вооруженных сил США. Еще двое сотрудников ранены. Атака произошла накануне вечером в районе города Баграм.

Представитель губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила, что боевики напали на охранников произошла, когда те шли на работу. По факту происшествия начато расследование пока момент никто не заявил об ответственности за нападение, уточняет Associated Press.