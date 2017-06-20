Сирия сегодня: США снова бомбят мирных жителей, российские ПВО напугали Австралию

В Избранное

Скопировать

Сирия, 20 июня. Тиллерсон придумал новый план по взаимодействию с Россией. Американцы продолжают наносить удары по мирным жителям. Дамаск увидел противоречие в поведении Трампа. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

План Тиллерсона

Госдепартамент США подготовил план по налаживанию отношений с Россией, которые сейчас переживают не лучший момент. По данным СМИ, этот секретный документ содержит три пункта. Важная часть в нем отведена сирийскому вопросу.

Известно, что план подготовил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он хочет добиться координации Вашингтона и Москвы по борьбе с группировкой «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Но хотеть-то хочет, а как реализовать в действительности — пока не знает.

При этом Тиллерсон много говорит об ухудшении взаимодействия между Россией и США, но в качестве примера позитивного сотрудничества приводит почему-то Сирию. По его словам, там «переговоры прогрессируют».

Новые жертвы ударов США

Непонятно, о каком прогрессе говорит глава Госдепа. После атаки сил коалиции во главе с США на сирийский истребитель Су-22 Москва, напротив, приостановила действие меморандума с Вашингтоном о предотвращении инцидентов, назвав случившееся «военной агрессией». Кроме того, Минобороны РФ пообещало сопровождать силами ПВО любые самолеты и беспилотники в Сирии. Иначе США, возможно, даже не задумаются о последствиях своих шагов.

При это в Вашингтоне сложили руки кверху и говорят примерно одно и то же: мы будем вести работу над поддержанием открытых каналов с Москвой, но оставляем себе право на самооборону.

При этом под «самообороной» Штаты понимают слишком много. Например, поддержку террористам. После того, как самолеты международной коалиции нанесли удар по поселению на юго-востоке провинции Эль-Хасака у сирийско-иракской границы, погибли 12 мирных жителей. Такая вот борьба с ИГИЛ*...

Австралия насторожилась

Но все-таки весь мир видит, в какие опасные игры пытается втянуть Вашингтон других участников коалиции. И реагирует по-разному. Так, власти Австралии приняли решение приостановить нанесение авиаударов в Сирии. Официальная формулировка — «в качестве меры предосторожности». То ли испугались российских ПВО, то ли негласно осудили действия американцев — сразу не разберешь. Но это касается только действий в Сирии, в Ираке участие в операции австралийцы поддержат.

Согласно данным на сайте Минобороны Австралии, страна вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в рамках операции OKRA. На базе в Объединенных Арабских Эмиратах австралийцы разместили восемь своих самолетов. На Ближнем Востоке также находятся около 780 австралийских военных.

Трамп мечется

Британское издание The Times публикует статью своего автора Ричарда Спенсера. Он пишет, что США и их союзники оказываются ввязанными в не запланированную войну с сирийским режимом и его союзниками — Россией и Ираном. Хотя тот же Трамп в своей предвыборной кампании обещал не ввязываться в войны на Ближнем Востоке.

Журналист также отмечает, что непонятно, как долго США останутся в стране после того, как их союзники займут Ракку. Тот же Иран не против вывести американские войска, поскольку тогда обе стороны сирийско-иракской границы не находятся под контролем проиранских формирований. Но это решение США будет сделано из политических, но никак не военных соображений.

При этом эксперты отмечают: Трамп хочет одновременно выйти из Сирии и договориться с Россией, но выступает и резко против Ирана. А усидеть здесь на двух стульях невозможно. Это противоречие заметили и в Дамаске, и в Москве.

Новая встреча в Астане

Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран) соберутся на встрече в Астане в начале июля. Приглашения также высланы представителям вооруженной сирийской оппозиции. Приглашены и наблюдатели. Так, на прошлой встрече присутствовали представители Иордании, США и ООН.

Как отмечается, основной целью данной встречи является рассмотрение странами-гарантами тех документов, которые будут регламентировать деятельность зон деэскалации, а также обсуждение вопросов обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановления объектов инфраструктуры в ряде населенных пунктов Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.