Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Сибирские ученые создают систему питания посадочного модуля в проекте «ЭкзоМарс»
Triangle Created with Sketch.

Сибирские ученые создают систему питания посадочного модуля в проекте «ЭкзоМарс»

9:11  20 Июня 2017
87

Сибирские ученые создают систему питания посадочного модуля в проекте «ЭкзоМарс»

Красноярск, 20 июня. Система питания посадочного модуля в рамках проекта «ЭкзоМарс-2020» разрабатывается на предприятии «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

Его специалисты уже приступили к работе и успешно завершили первый этап. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора ИСС Юрия Волкова.  

«В рамках проекта мы являемся разработчиками и изготовителями системы питания посадочного модуля, обеспечения энергетикой посадочного модуля. К работам уже приступили, первый этап сдан, работы идут по графику», — цитирует его издание.

Сибирские ученые создают систему питания посадочного модуля в проекте «ЭкзоМарс»

По словам Волкова, работы выполняются по заказу НПО им. С.А.Лавочкина, они в полном объеме должны быть завершены к весне следующего года.  

#волков
Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть