Сибирские ученые создают систему питания посадочного модуля в проекте «ЭкзоМарс»

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Красноярск, 20 июня. Система питания посадочного модуля в рамках проекта «ЭкзоМарс-2020» разрабатывается на предприятии «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

Его специалисты уже приступили к работе и успешно завершили первый этап. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора ИСС Юрия Волкова.

«В рамках проекта мы являемся разработчиками и изготовителями системы питания посадочного модуля, обеспечения энергетикой посадочного модуля. К работам уже приступили, первый этап сдан, работы идут по графику», — цитирует его издание.

По словам Волкова, работы выполняются по заказу НПО им. С.А.Лавочкина, они в полном объеме должны быть завершены к весне следующего года.