Ford Focus 2018 года тестируют в серийном кузове

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Нью-Йорк, 20 июня. Компания Ford начала дорожные тесты хэтчбека Focus нового поколения с серийным кузовом. Шпионские фото авто попали в Сеть.

В основу обновленного Ford Focus легло новое модульное шасси, благодаря которому колесная база модели увеличится на 50 мм. При этом само авто будет легче предыдущей модели на 50 кг. Отмечается, что модель будет предлагаться только с пятиместным кузовом.

В линейку двигателей Ford Focus вошли 1-литровые бензиновые трехцилиндровые агрегаты мощностью 100, 125 и 140 лошадиных сил. Кроме того, автовладельцам будет доступен 1,5-литровый турбомотор, топовая версия которого может выжать 280 л.с. Все двигатели работают на пару с шестиступенчатой механикой или шестиапазонным автоматом с двумя сцеплениями.

Новое поколение Ford Focus получит передний привод. В качестве опции будет доступна система полного привода, позаимствованная у кроссовера Kuga.

В будущем Ford намерен выпустить электрическую модификацию Focus.