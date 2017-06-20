Сирия — раздел страны: как террористы ИГ скапливают силы в Акербате для удара по Пальмире и Алеппо 

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Сбив сирийский Су-22, Соединенные Штаты лишь усиливают боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике (САР). Хорошо обученные и вооруженные бойцы ИГ* не теряют время: террористы скапливают силы в районе Акербата, готовя наступление на центральную Сирию. Как «Исламское государство» собирается нанести смертельный удар правительственным силам — в материале Федерального агентства новостей.

Очередная военная агрессия, которую продемонстрировала управляемая американцами международная коалиция, снова заставляет задуматься, какие цели преследуют участники конфликта в Сирии. Главные причины разногласий всех сторон по борьбе с ИГИЛ* — это политические вопросы о будущем сирийской государственности и о сохранении Сирии как государства на карте мира вообще.

Политический и военный аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что коалиция во главе с США, проводя военную операцию в регионе, действует без разрешения официального Дамаска. Американцы после небольшой паузы, связанной с кадровыми изменениями в Вашингтоне, снова начали действовать агрессивно по отношению к правительственным войскам. Сначала мы увидели атаку на аэродром «Шайрат», дальше следовали обстрелы правительственных войск, теперь сбитый самолет — всеми этими шагами американцы со своей коалицией пытаются определить и показать всему миру границы будущего раздела Сирии.

«Боевики «Исламского государства»* снова стали инструментом для отвлечения сил противоборствующих сторон. Задача коалиции — не победить ИГИЛ, а выдавить их с тех территорий, которые они собираются занять при будущем разделе Сирии. Поэтому мы видим, что основными силами по освобождению Ракки являются курдские подразделения, стремящиеся к обретению собственной государственности, куда войдут существенные территории на северо-востоке Сирии», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Россия, Иран и Турция вместе с правительственными войсками Сирии в последнее время сосредоточены не на планировании дальнейшего продвижения на позиции боевиков, а на защиту занятых территорий. Ведь из-за действий международной коалиции, игиловцы совершают передислокацию своих сил и даже получают подпитку из Ирака. Но даже в таких условиях российские ВКС наносят точечные удары по позициям руководства ИГИЛ и до сих пор не получено опровержения того, что уничтожен халиф и имам ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.

По мнению военного эксперта, арабо-курдские формирования ДСС при поддержке американцев продолжают выдавливать боевиков из Ракки в сторону Пальмиры, где ситуация обостряется из-за большой концентрации игиловцев. Силы боевиков сосредотачиваются в Акербате, откуда открываются возможности для атаки по нескольким направлениям, очень важным для Дамаска, начиная от газовых полей Пальмиры, заканчивая стратегической дорогой Саламия-Алеппо. Именно поэтому в последние дни российские ВКС совместно с сирийской авиацией сосредоточены на ударах по позициям и коммуникациям боевиков, которые располагаются близко к этой важной трассе.

«Игиловцы, перемещающиеся из Ракки, а также новые подкрепления из Ирака, оказывают серьезное сопротивление, они хорошо оснащены и обучены, совокупный контингент в Акербате насчитывает порядка 3 тысяч боевиков. В общей сложности для своей атаки на газовые поля Пальмиры боевики планируют нарастить свой контингент до 9 тысяч человек, а атаку сопровождать тактикой с использованием «джихад-мобилей» и беспилотников. Для войск Башара Асада крайне важным является при сохранении нынешних позиций готовить атаку на эти укрепленные позиции боевиков в Акербате и Хувейсисе. Только зачистив эти территории, отведя тем самым угрозы от газовых полей Пальмиры и «дороги жизни» Саламия-Алеппо, можно вести операцию по наступлению на восточные районы Сирии в сторону Дейр-эз-Зора. На данный момент время уже является дефицитным ресурсом, поэтому Башару Асаду недопустимо тянуть с этой атакой, давая тем самым возможности ДСС занимать новые территории на востоке страны», — уверен Евгений Валяев.

Также важность наступления на позиции боевиков в Акербате продиктована успехами командующего «Силами Тигра» Сухеля Аль-Хасана, отметил военный эксперт. Он ведет наступление на позиции ИГИЛ на западе провинции Ракки, чтобы закрепить успехи по прорыву к трассе Итрия-Ракка и взятие Русафы. Однако дальнейшее продвижение одного из самых боеспособных подразделений сирийской армии не будет продолжаться, пока не будут защищены районы Акербата и Хувейсиса.

«Если правительственные войска будут тянуть с атакой и тем более терять завоеванные территории, то в Сирии начнет развиваться крайне негативный сценарий. Боевики ИГИЛ смогут атаковать газовые поля и «дорогу жизни», а потом продолжить наступление в сторону Ливана и тем самым разорвут Сирию на части, нарушив коммуникацию и единое снабжение САА. Рассмотрение такого негативного сценария продиктовано в том числе и нерасторопностью сирийского командования. Они держат высоко квалифицированные военные подразделения в тех провинциях, где на сегодняшний день не ведутся ожесточенные противостояния с силами ИГИЛ и «ан-Нусры» (запрещена в РФ, — Прим. ФАН) и действует положение о зонах деэскалации», — резюмировал Евгений Валяев.

* Организация запрещена на территории РФ.