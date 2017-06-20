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Происшествия
Теплоход «Попов» с 139 пассажирами сел на мель в Карелии
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Теплоход «Попов» с 139 пассажирами сел на мель в Карелии

9:04  20 Июня 2017
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Теплоход «Попов» с 139 пассажирами сел на мель в Карелии

Петрозаводск, 20 июня. Теплоход «Попов» сел на мель на 275-м километре на Беломорканале в Карелии. Как стало известно ФАН, ЧП произошло, когда судно находилось между 11-м и 12-м шлюзами. 

На борту теплохода находится 201 человек, 139 из них пассажиры, 62 – члены экипажа. Источник в экстренных службах региона уточнил, что пострадавших нет, сейчас начата эвакуация, однако спасательные работы затрудняет сильное течение.

Владельцем приписанного к порту Нижнего Новгорода теплохода является СК «Ока».

Ярослава Замысловатова
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