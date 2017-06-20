Петербургская полиция ищет парня, соблазнявшего три месяца 15-летнюю школьницу

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Санкт-Петербург, 20 июня. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 22-летнего мужчину, соблазнившего несовершеннолетнюю школьницу.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший понедельник в 20.50 в УМВД обратилась женщина 1980 года рождения, которая заявила о том, что в период с марта по июнь текущего года в неустановленном месте молодой человек 1995 года рождения совершал половые сношения с ее дочерью 2002 года рождения.

В настоящее время мужчину ищет полиция.