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Происшествия
Неизвестный развращал 13-летнюю девочку в Петербурге
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Неизвестный развращал 13-летнюю девочку в Петербурге

8:54  20 Июня 2017
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Неизвестный развращал 13-летнюю девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июня. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который развращал несовершеннолетнюю девочку в Петербурге. Об этом сообщает ОМВД России по Пушкинскому району. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ночь на вторник, 20 июня, в полицию обратилась женщина 1976 года рождения с заявлением о том, что 16 июня примерно в 17.00 у дома, расположенного по улице Железнодорожной, «малознакомый по имени Сергей» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2004 года рождения. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

#петербург
Дана Балан
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